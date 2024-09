Забрать оба тайтла можно до вечера 26 сентября.

Магазин Epic Games Store вновь расщедрился на две игры – до вечера 26 сентября пользователи могут добавить в свои библиотеки чёрно-белое приключение TOEM: A Photo Adventure и "рогалик" про зомби-апокалипсис The Last Stand: Aftermath.

В TOEM: A Photo Adventure главный герой отправляется в путешествие, взяв с собой винтажную камеру. Вам предстоит общаться с самыми причудливыми персонажами и помогать решать их проблемы, используя фотоаппарат.

В Steam у игры аж 99% положительных отзывов. Поигравшие выделяют уютную атмосферу, симпатичный визуальный стиль, кучу разнообразных загадок и красивый финал, ради которого стоит пройти игры.

Другая игра из подборки, The Last Stand: Aftermath вышла в 2021 году и заслужила очень положительные пользовательские отзывы в Steam. Игроки хвалят увлекательный геймплей и реиграбельность, которая достигается за счет системы мутаций. Поэтому даже такая заезженная тема, как выживание посреди зомби-апокалипсиса воспринимается свежо.

А с вечера 26 сентября Epic Games Store порадует своих пользователей приключением The Spirit and the Mouse, в котором размеренный геймплей сопровождают расслабляющие звуки пианино.

В свою очередь УНИАН делился топ-10 лучших видеоигр, в которые каждый должен сыграть хотя бы раз. Эти игры славятся своей новаторской механикой, захватывающими историями и незабываемыми впечатлениями.

