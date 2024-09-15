Составлен топ-10 лучших видеоигр, в которые каждый должен сыграть хотя бы раз

Эти игры славятся своей новаторской механикой, захватывающими историями и незабываемыми впечатлениями.

Видеоигры претерпели существенные изменения за последние десятилетия. Менялась визуальная составляющая, появлялись новые жанры; даже то, как мы их покупаем и играем претерпели значительные изменения. Но некоторые вещи никогда не меняются, а классика всегда остается классикой.

Зарубежные критики сделали подборку из десятки игр, которые ну хоть не пройти, но сыграть в них должен любой уважающий себя геймер. Список так и назвали, "10 лучших классических игр, в которые каждый должен сыграть хотя бы раз: игры, неподвластные времени, которые сформировали игровой мир".

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) . Ее часто называют одной из величайших видеоигр всех времен. Это эпическое приключение следует за Линком, который путешествует по богато детализированному миру, решает замысловатые головоломки и сражается с грозными врагами. В свое время она произвела настоящую революцию в 3D-видеоиграх с открытым миром и помогла систематизировать многие современные игровые механики.

. Ее часто называют одной из величайших видеоигр всех времен. Это эпическое приключение следует за Линком, который путешествует по богато детализированному миру, решает замысловатые головоломки и сражается с грозными врагами. В свое время она произвела настоящую революцию в 3D-видеоиграх с открытым миром и помогла систематизировать многие современные игровые механики. Super Mario 64 (1996). Игра является одной из самых влиятельных для жанра платформеров и для 3D-игр в целом. Наиболее революционным элементом игры журналисты считают виртуальную камеру игры, которая проложила всему жанру путь из 2D в 3D.

Видео дня

Final Fantasy VII (1997). Знаковая ролевая игра, которая познакомила многих игроков с жанром. Игра славится своим глубоким повествованием, комплексными персонажами и кинематографической подачей. Это был поворотный момент для RPG, поскольку ранее на Западе они не были популярны.

Знаковая ролевая игра, которая познакомила многих игроков с жанром. Игра славится своим глубоким повествованием, комплексными персонажами и кинематографической подачей. Это был поворотный момент для RPG, поскольку ранее на Западе они не были популярны. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Открытый мир игры с полной свободой исследования, динамичное повествование и сообщество моддеров сделали ее неотъемлемой частью современных RPG. Ее влияние на жанр и игровую культуру огромное.

Super Metroid (1994) . Если проводить параллель, для метроидваний Super Metroid – то же, что Half-Life для шутеров от первого лица. Иными словами, игра-инновация, игра-революция, пусть и не являющаяся родоначальником жанра, но ее часто называют одним из лучших представителей.

. Если проводить параллель, для метроидваний Super Metroid – то же, что Half-Life для шутеров от первого лица. Иными словами, игра-инновация, игра-революция, пусть и не являющаяся родоначальником жанра, но ее часто называют одним из лучших представителей. Chrono Trigger (1995) . Динамичная боевая система игры, нелинейный сюжет с механикой путешествия по времени, прекрасная музыка и замечательная по тем временам графика заслужили ей звание одной из величайших ролевых игр, когда-либо созданных.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) . "Дыхание дикой природы" переосмысливает формулу Zelda с огромным открытым миром и фокусом на исследовании и открытии, параллельно задавая новые стандарты для современных игр с открытым миром.

. "Дыхание дикой природы" переосмысливает формулу Zelda с огромным открытым миром и фокусом на исследовании и открытии, параллельно задавая новые стандарты для современных игр с открытым миром. Half-Life 2 (2004). Революционный шутер от первого лица, который славится своей инновационной графикой, захватывающим сюжетом и атмосферой. Игроки берут на себя роль безмолвного физика в антиутопическом мире, захваченном инопланетными силами.

Metal Gear Solid (1998) . Игра, ознаменовавшая рождение стелс-экшена, и показавшая, что сложную и комплексную историю, затрагивающую многие философские проблемы, можно рассказать не только в кино или литературе, но и в компьютерных играх.

. Игра, ознаменовавшая рождение стелс-экшена, и показавшая, что сложную и комплексную историю, затрагивающую многие философские проблемы, можно рассказать не только в кино или литературе, но и в компьютерных играх. Castlevania: Symphony of the Night (1997). Одна из самых важных игр в истории индустрии и просто отличная "метроидвания", сочетающая в себе элементы исследования, платформера и RPG. Игроки исследуют замок Дракулы, раскрывают секреты и устраивают себе челленджи.

Ранее журналисты известного журнала Eurogamer в честь своего 25-летия представили топ-100 лучших игр, в которые стоит сыграть прямо сейчас. Этот список в первую очередь для тех, кто только начинает знакомиться с игровой индустрией и в поисках уникальных игр и игровых серий.

А меж тем в сети вновь говорят о Half-Life 3. Инсайдеры уверяют, что продолжение культовой серии таки увидит свет и продолжит сюжет Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. Выход ожидается примерно в 2026-м.

Вас также могут заинтересовать новости: