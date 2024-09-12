Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 19 сентября.

Магазин Epic Games Store продолжает дарить игры своей аудитории. Сегодня в сервисе стартовала очередная акция, которая позволяет бесплатно обзавестись двумя проектами. К ним относятся ритмичная головоломка Super Crazy Rhythm Castle и платформер Rugrats: Adventures in Gameland, выпущенный ранее на этой неделе.

Подробнее о бесплатных играх

Rugrats: Adventures in Gameland – новая игра по мотивам мультсериала "Ох, уж эти детки!". Ретро-платформер имеет красочную графику и четырех играбельных персонажей на выбор, каждый с уникальными способностями. Также предусмотрен кооперативный режим.

В Super Crazy Rhythm Castle также можно играть в кооперативном режиме. "Хаотичное ритмическое приключение", – так свой продукт описывают разработчики. В Steam у игры 86% положительных отзывов.

Обе игры можно забрать до вечера 19 сентября. Затем в EGS можно будет получить вновь два тайтла: Toem: A Photo Adventure и The Last Stand: Aftermath.

Напомним, на днях на Android и iOS вышла новая игра в культовой серии The Elder Scrolls – это бесплатный мобильный симулятор в духе Fallout Shelter. Что касается полноценной TES 6, то даже при самом оптимистичном раскладе она выйдет не раньше 2028 года.

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