Наполеон можно приготовить без выпекания и приготовления теста - узнайте, как это сделать.

Нежный Наполеон - торт, который нравится всем. Сочетание слоеного теста и заварного крема создает идеальный десерт. Классический рецепт сладости довольно трудоемкий: нужно замесить, раскатать и запечь слои теста. Предлагаем вам попробовать ленивый Наполеон - без выпечки и даже без приготовления теста. Общее время приготовления, не считая пропитки, составит всего 30 минут.

Самый простой Наполеон - рецепт без духовки

Для этого рецепта вместо коржей используется готовое слоеное печенье, например, сахарные "ушки". Наполнитель готовится стандартный заварной, но вы можете заменить его на другой по вкусу, например, сметанный крем.

Полный список ингредиентов:

четыреста грамм слоеного печенья;

шестьсот миллилитров молока;

два яйца;

сто грамм сливочного масла 82%;

три столовые ложки сахара;

три столовые ложки муки;

щепотка ванилина.

Также вам понадобится круглая форма для торта диаметром 17-18 сантиметров.

Яйца с помощью венчика взбейте с мукой и сахаром, пока те полностью не растворятся. Отдельно в кастрюле с толстым дном подогреть молоко, пока с него не начнет идти пар - но не кипятить.

Половину горячего молока тонкой струей влить в яичную массу с постоянным помешиванием. Перемешать смесь и влить её в кастрюлю с остальным молоком. Вернуть на огонь и подогреть крем, мешая венчиком. Массу нужно нагреть, пока она не загустеет, но не позволять кипеть. Если всё же закипит, то остудить и перебить миксером.

В ещё горячую смесь добавить ванили и нарезанное кубиками масло. Перемешать, пока масса не станет густой и однородной.

Далее собираем ленивый Наполеон: чередуйте слои печенья и крема, пока последний не кончится. Чтобы "ушки" хорошо пропитались, они должны быть свежими и хрустящими. По желанию между слоями можно выложить ягоды, орехи, чернослив или любой другой наполнитель.

Печенье, которое осталось после приготовления, перебить в мелкую крошку блендером или скалкой. Посыпать торт сверху и по бокам. Оставьте Наполеон без выпечки в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на ночь. За это время он станет нежным и аппетитным.

