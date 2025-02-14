На данный момент, это единственная игра, имеющая такое влияние, считает Майк Ибарра.

Недавно Take-Two Interactive обьявила, что Borderlands 4 выйдет 25 сентября. Многие пользователи подметили, что примерно в этот же временной отрезок должна выйти GTA 6 и задались вопросом: а хватит ли ей места?

Бывший президент Blizzard Майк Ибарра считает, что нет, новой игре Rockstar ничего не грозит. Более того, все разработчики будут сами двигать свои релизы подальше от GTA 6. На данный момент, Rockstar - единственная компания, у которой есть такое огромное влияние на всю индустрию:

"GTA 6 - король. Им все равно, кто что объявляет. Все будут отодвигать свой релиз с дороги, когда они объявляют дату GTA 6. На самом деле, это единственная игра, которая сегодня способна на это".

Также Ибарра заявил, что хоть у GTA 6 и Borderlands 4 один издатель, Rockstar фактически никому не подчиняется и сама выберет дату релиза шестой части. При этом по мнению разработчика, Borderlands 4 стоило выпускать не позднее, чем через полгода после GTA 6, иначе игре конец.

Видео дня

Ранее глава Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что GTA 6 выйдет на ПК позже, чем на консолях. Релиз всё ещё ожидается осенью этого года.

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