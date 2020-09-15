В игре была секретная система для борьбы с недобросовестными игроками, но она не сработала.

Разработчики Fall Guys: Ultimate Knockout признались, что в тайне от пользователей добавили в игру "Остров читеров". Система должна была собирать на одном сервере всех недобросовестных игроков. Однако она не сработала и ее пришлось отключить.

Об этом авторы игры сообщили на своей странице в Twitter.

"Позвольте рассказать вам дикую историю, которая называется "Взлет и падение Острова читеров". Предлагаем Netflix снять фильм или сериал по мотивам этой истории. Остров читеров был особенным местом, куда попадали только нарушители. Там они могли соревноваться друг с другом за корону. Обычную корону, но преисполненную чувством вины и сожаления", – заявили в студии.

Собрав всех читеров в одном матче, разработчики хотели продемонстрировать, что использовать нечестное преимущество в игре бессмысленно. Однако все пошло не по плану.

Изначально система была настроена так, чтобы помечать только самых злостных нарушителей. Но этого оказалось недостаточно и "Остров читеров" не мог заполниться нужным количеством игроков даже для одного матча. Из-за этого некоторые стали жаловаться на бесконечные загрузки. Авторы заявили, что те игроки, кто высказывал подобные жалобы определенно были нарушителями, попавшими под действие их античит-системы.

"Представьте, чтобы начать одну игру, вам нужно более 40 игроков. А Остров читеров – это не какое-то конкретное место. Это система серверов по всему миру. И, чтобы запустить в одном регионе такую игру, нужно чтобы там набралось достаточное количество нарушителей", – рассказали авторы.

Однако вскоре после релиза Fall Guys стала очень популярной и "Остров читеров" начал заполняться новым контингентом. На форуме Reddit создатели игры стали замечать видео, на которых в матче были только читеры. Вот только появилась новая проблема. Разработчики не были уверены, что на видео именно "Остров читеров", а не обычный матч.

"Это похоже на Остров читеров. Но мы не можем быть уверены на 100%. Хотя мы знаем точно, что такие матчи проходили", – заявили создатели Fall Guys.

Разработчики понимали, что некоторые игроки могут усовершенствовать читы или же обходить блокировку, получая приглашение в матч от друзей. В результате авторы просто запретили всем нарушителям авторизовываться в игре.

В ближайшем обновлении в Fall Guys появится античит-система от Epic Games.

"Наша система обнаружения читеров была хорошей... Но мы не ожидали такого количества игроков... И мы не знали, на что некоторые игроки готовы пойти, чтобы обмануть систему. Мы пытались создать систему вокруг четности. Но как только мы поняли, что ввязались с нарушителями в "гонку вооружений", то сразу обратились к экспертам из Epic", – заявили разработчики.

Fall Guys

Fall Guys – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

Fall Guys вышла 4 августа 2020 года и на протяжении месяца была доступна бесплатно подписчикам сервиса PS Plus.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

К концу августа Sony объявила, что Fall Guys стала самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PS Plus.

Через 22 дня после релиза разработчики сообщили, что Fall Guys в Steam купили 7 миллионов человек.

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Автор: Сергей Коршунов