Веселая королевская битва обогнала по продажам стратегию Crusader Kings III и экшн Marvel's Avengers.

Многопользовательский платформер с элементами королевской битвы Fall Guys: Ultimate Knockout больше месяца удерживает лидерство в чартах продаж магазина цифровой дистрибуции Steam.

По состоянию на 7 сентября игра студии Mediatonic находится на первой строчке продаж. За ней расположился приключенческий инди-экшн Craftopia и свежая стратегия Crusader Kings III. А новый супергеройский экшн Marvel's Avengers оказался на шестом месте в рейтинге продаж цифрового магазина.

Трейлер Fall Guys

О чем Fall Guys

Fall Guys – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

Fall Guys вышла 4 августа 2020 года и на протяжении месяца была доступна бесплатно подписчикам сервиса PS Plus.

В первые сутки после релиза в Fall Guys на PS4 сыграло 1,5 миллиона человек.

Спустя неделю после выхода в Fall Guys играло уже 8 миллионов человек на PlayStation 4.

К концу августа Sony объявила, что Fall Guys стала самой скачиваемой игрой за всю историю сервиса PS Plus.

Через 22 дня после релиза разработчики сообщили, что Fall Guys в Steam купили 7 миллионов человек.

В рамках благотворительной акции "Битва брендов" разработчики Fall Guys собрали миллион долларов.

Недавно, 27 августа на онлайн-выставке Gamescom 2020 был анонсирован второй сезон для Fall Guys. Он добавит в игру новые локации в средневековом стиле, а также новые костюмы для персонажей – в стиле рыцарей, викингов, волшебников и драконов.

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Автор: Сергей Коршунов