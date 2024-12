"Люди говорят, что я слишком самоуверен, но я не могу иначе, если моя игра выглядит так" - Юсуф Фарес.

Недавно известный инсайдер сообщал, что автор A Way Out и It Takes Two Юсуф Фарес привезёт свою новую игру на The Game Awards 2024. Что ж, слухи подтвердил сам разработчик.

Фарес опубликовал видео, в котором проводит экскурсию по офису Hazelight Studios. В промо можно посмотреть на рабочий процесс художников, специалистов по визуальным эффектам, саунд-дизайнеров, а также актёров захвата движений.

В ролике засветились актрисы, сыгравшие главных героинь новой игры, которая по слухам должна называться Split Fiction. Персонажей зовут Зои и Мия, они названы в честь детей самого Фареса: "Они иногда настоящие занозы в заднице, но вы их полюбите".

После Фарес сам немного поиграл в неанонсированный проект (на камеру ничего не попало, разумеется):

"Люди говорят, что я слишком самоуверен, но я не могу иначе, если моя игра выглядит так. Вы поймёте, что я имею ввиду, когда поиграете в неё."

Экскурсия закончилась в комнате отдыха, где Юсуфу позвонил Джефф Кили, его друг и бессменный ведущий The Game Awards: "Чё как, Джефф, пора послать "Оскар"? Та я прикалывась, конечно увидимся на The Game Awards. Мы покажем невероятный геймплей, обещаю".

The Game Awards 2024 пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря, начало в 2:30 по киевскому времени. Недавно Джефф Кили опубликовал "хайп-трейлер" ивента.

