В свежем видеодневнике рассказали о новшества в проекте.

Студия Creative Assembly продолжает знакомить пользователей со своей новой стратегией Total War: Pharaoh. Недавно разработчики выпустили видеодневник, в котором подробно рассказали о нескольких новшествах в проекте.

Одной из особенностей Total War: Pharaoh станут аванпосты. Это специальные сооружения, которые можно возводить на глобальной карте. Они делятся на семь видов и дают разнообразные преимущества. Например, форт подходит для обороны региона, где необходимо наличие армии, а монумент позволяет повышать популярность лидера фракции.

После аванпостов разработчики рассказали о боевых анимациях. Creative Assembly потрудилась, чтобы улучшить этот аспект в Total War: Pharaoh по сравнению с предыдущими частями франшизы. Студия увеличила разнообразие движений воинов и сделала их более реалистичными.

А во второй половине ролика Creative Assembly поведала об измененных осадах поселений. На территории городов и деревень будут три точки, которые нужно захватить. Пользователям понадобится тщательно планировать маршруты передвижения и разделять армию при необходимости. Если выбить врага с упомянутых позиций, его мораль начнет падать, и это гарантирует победу.

Total War: Pharaoh: основные подробности

Продолжение знаменитой стратегической серии отправит игроков в Древний Египет эпохи Нового царства, которая наступила после смерти фараона Мернептаха. Главная цель в проекте — объединить государство и стать единственным правителем.

В Total War: Pharaoh есть восемь лидеров, каждый из которых возглавляет свою фракцию с уникальными особенностями.

Геймплей в игре будет привычным в рамках серии, но включает несколько особенностей. Например, погодные катаклизмы будут влиять на управление территориями, а на поле боя важная роль уделена огню.

Total War: Pharaoh выйдет в октябре 2023 года на ПК, точная дата не разглашается.

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