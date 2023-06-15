Геймплей будет знаком фанатам серии.

Студия Creative Assembly и издательство SEGA анонсировали Total War: Pharaoh в конце прошлого месяца. А теперь разработчики опубликовали большую геймплейную демонстрацию игры.

Ролик затрагивает все аспекты стратегии — сражения в режиме реального времени, управление государством, улучшение городов, торговлю, дипломатию и так далее. Бои в игре выполнены в привычном формате: необходимо управлять отрядами и отдавать приказы. Пользователи смогут применять тактические формации, а также получать преимущество за счет рельефа.

На видео демонстрируется геймплей за Рамсеса, который стремится объединить Египет и возвеличить государство. Для этого необходимо получить стабильный приток ресурсов. Последние перекочевали в Pharaoh из Total War Saga: Troy. Накопленные материалы необходимы не только для сооружения новых построек в городах, но и для дипломатии. Если нужно заключить выгодную сделку, то можно задобрить соседнего правителя ресурсами.

Система технологий в игре тоже будет знакома фанатам серии по предыдущим частям. А из особенностей Pharaoh можно выделить необходимость постоянно следить за уровнем еды. От богатства урожая зависит снабжение армии, поэтому пользователям понадобится постоянно наполнять виртуальные амбары.

Total War: Pharaoh: основные подробности

Продолжение знаменитой стратегической серии отправит игроков в Древний Египет эпохи Нового царства, которая наступила после смерти фараона Мернептаха. Главная цель в проекте — объединить государство и стать единственным правителем.

В Total War: Pharaoh есть восемь лидеров, каждый из которых возглавляет свою фракцию с уникальными особенностями.

Геймплей в игре будет привычным в рамках серии, но включает несколько особенностей. Например, погодные катаклизмы будут влиять на управление территориями, а на поле боя важная роль уделена огню.

Total War: Pharaoh выйдет в октябре 2023 года на ПК, точная дата не разглашается.

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