Для этого нужно оформить в период с 15 по 28 марта 2021 года одну из карт World of Tanks, World of WarShips или World of TanksBlitz и оплатить нею любую покупку до 4 апреля 2021 года.

Для всех поклонников одной из самых популярных онлайн-видеоигр в мире компания Wargaming вместе с Альфа-Банком Украина предоставили прекрасную возможность для оформления ко-бренд карты.

Для этого нужно оформить в период с 15 по 28 марта 2021 года одну из карт World of Tanks, World of WarShips или World of TanksBlitz и оплатить нею любую покупку до 4 апреля 2021 года.

И вы гарантированно получите дополнительные 3000 золота/дублонов, которые будут зачислены на игровой аккаунт до 18 апреля 2021 года.

Заказ своей первой карты Wargaming в Альфа-Банке можно осуществить, не выходя из дома, через интернет-заявку или сайт Wargaming.

С тарифами по карте можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Иван Бойко