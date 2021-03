Альфа-Банк дарит золото/дублоны поклонникам онлайн-видеоигры Wargaming

Для этого нужно оформить в период с 15 по 28 марта 2021 года одну из карт World of Tanks, World of WarShips или World of TanksBlitz и оплатить нею любую покупку до 4 апреля 2021 года.