Актриса Мэгги Робертсон, которая озвучила Орин в Baldur’s Gate 3 и Леди Димитреску из Resident Evil 8, призналась, что именно реплики служительницы Баала стали самыми странными в её карьере.

В разговоре с Дэвидом Хейтером, известным как голос Солида Снейка в Metal Gear Solid, Робертсон отметила, что Орин выделяется особой манерой речи: "Наверное, какие-то из реплик Орин из Baldur’s Gate 3, потому что она… ну, абсолютно безумная, но при этом с любовью".

Её слова подтверждают сами строки персонажа. Например: "Грязная, свинорылая маленькая лгунья" или "Я превратила их мерзкие мозги в фарш, а если они посмеют вернуться - выпущу им кишки". Многие реплики Орин одновременно агрессивные и гротескно-театральные.

Хейтер тоже вспомнил свою самую странную реплику, но в совершенно другом ключе. В Super Smash Bros. Brawl его Снейк обсуждает атаку Варио и единственное, что герой может спросить: "Он атакует… пердежом?"

Ранее Мэгги Робертсон рассказала, как роль Леди Димитреску изменила её жизнь. Робертсон хотела, чтобы вампирша звучала как персонаж из пьесы Шекспира.

