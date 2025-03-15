Мэгги Робертсон хотела, чтобы вампирша звучала как персонаж из пьесы Шекспира.

Леди Димитреску стала настоящей сенсацией сразу после первого тизера Resident Evil Village в январе 2021 года. Её образ, величественный, пугающий и в то же время гипнотический, мгновенно завоевал внимание публики. Однако этот персонаж повлиял не только на игроков, но и на саму актрису, которая её сыграла, Мэгги Робертсон.

В недавнем интервью Entertainment Weekly Робертсон поделилась, что роль Димитреску стала для неё переломным моментом. До этого она занималась театром, а её актёрский стиль формировался под влиянием Шекспира. Этот опыт неожиданно оказался полезным и в мире видеоигр: "Многие её черты - это не только когти и монструозные превращения. Её оружие - это слова. Как и в шекспировских пьесах, её реплики наполнены силой и ядом, они ранят не хуже её физической атаки".

Когда она получила роль, у неё не было никаких ожиданий, связанных с видеоиграми. Актриса просто старалась выполнить свою работу наилучшим образом и не думала, что персонаж настолько перевернёт её карьеру:

Видео дня

"Я даже не представляла, насколько видеоигры могут изменить мою жизнь. Это был сюрреалистичный момент, который действительно открыл передо мной множество возможностей".

С тех пор Робертсон продолжила работать с голосом и motion capture, появившись в таких играх, как God of War: Ragnarok, Baldur’s Gate 3 и других. Она также отмечает, что видеоигровая индустрия требует от актёров тех же навыков, что и театр, а значит, искусство драматической игры продолжает находить своё место даже в цифровых мирах.

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