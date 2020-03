В Steam началась распродажа со скидками до 90%

Metro Exodus Gold Edition можно приобрести за 461 грн.

В Steam стартовала распродажа "Скидки на всю неделю", цена на некоторые игры и программы снизилась на 90%.

Читайте такжеВ PS Store отдают игру Control со скидкой в 60%

Скидки будут доступны до 6 апреля. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Metro Exodus Gold Edition - 461 грн. (скидка 55%)

Metro Last Light Redux - 69 грн. (скидка 75%)

Spyro Reignited Trilogy - 574 грн. (скидка 50%)

Euro Truck Simulator 2 - 94 грн. (скидка 75%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 574 грн. (скидка 50%)

Baldur's Gate: Enhanced Edition - 149 грн. (скидка 50%)

To The Moon - 50 грн. (скидка 70%)

PC Building Simulator - 186 грн. (скидка 33%)

Game Dev Tycoon - 84 грн. (скидка 50%)

King's Bounty: Ultimate Edition - 119 грн. (скидка 74%).

Напомним, в Steam стартовала распродажа игр серии "Ведьмак", скидки на некоторые тайтлы достигают 85%. Так, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition отдают за 179 гривень.

