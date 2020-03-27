цей матеріал доступний українською

Шутер My Friend Pedro выйдет на PS4 уже 2 апреля (видео)

18:12, 27 марта 2020
Игры
32 0
Кадр из игры My Friend Pedro / store.steampowered.com

Информацию о скором релизе подтвердили издатели игры - компания DeadToast Entertainment. Кроме того, разработчики представили геймплейный трейлер My Friend Pedro для PS4.

Геймплей My Friend Pedro

Что такое My Friend Pedro

My Friend Pedro – это инди-игра в жанре shoot 'em up, где главный герой в динамичных перестрелках сражается со множеством врагов. В игре потрясающая боевая хореография, элементы паркура, хороший юмор и возможность замедлять время. Шутер My Friend Pedro вышел на ПК, Nintendo Switch и Xbox One в 2019 году.

Вместе с релизом на PS4 игра получит обновление Code Yellow. В него войдут 14 модификаторов, среди которых настройки размера главного героя и его скорости передвижения, а также кинематографический режим для камеры.

На данный момент у игры еще нет страницы в PlayStation Store.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #PlayStation