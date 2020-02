Владельцы PS4 купили свыше миллиарда игр

Sony отчиталась о продажах.

Количество проданных игр для консоли PS4 превысило 1, 181 млрд копий. В это число вошли как физические копии, так и цифровые, без учета дополнений. Об этом в своем отчете на официальном сайте сообщила компания Sony.

Продажи учитывались с момента релиза консоли в ноябре 2013 года по 31 января 2020 года в пяти регионах: Северной и Латинской Америках, Азии Европе и Японии. Согласно статистике, только в 2019 году для Playstation 4 было продано 274 миллиона игр.

Ранее Sony отчитывалась о том, что за весь жизненный цикл консолей текущего поколения продала более 106 миллионов PS4. Консоль нового поколения – Playstation 5 пользователи ожидают увидеть в этом месяце. Точно даты компания не называла, но вероятней всего это произойдет в рамках мероприятия Playstation Experience 2020, которое началось 14 января и закончится 16 февраля.

Напомним, завтра, 4 февраля, подписчики сервиса PS Plus получат новые игры месяца: Bioshock: The Collection, в которую вошли все три части Bioshock, а также The Sims 4 и VR-шутер Firewall Zero Hour.