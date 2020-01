В феврале подписчики PS Plus получат сразу пять игр

Владельцам PS4 дадут бесплатно Bioshock: The Collection, The Sims 4 и VR-шутер.

В феврале подписчики сервиса PS Plus получат сразу пять игр. Это будет Bioshock: The Collection, в которую вошли все три части Bioshock, кроме того The Sims 4, а также VR-игра Firewall Zero Hour. Соответствующую информацию сообщила компания Playstation.

Февральские игры по подписке PS Plus

Что такое Bioshock: The Collection

Bioshock: The Collection – это сборник, в который вошли три игры: BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite, все дополнения для одиночной игры, набор Columbia’s Finest pack, а также фильмы Director’s Commentary: Imagining BioShock.

Что такое The Sims 4

The Sims 4 – это симулятор жизни, где игрок контролирует одного или нескольких персонажей, удовлетворяя их желания и потребности. Действия разворачиваются в городке, состоящем из жилых и общественных участков и населенном симами – местными жителями. Каждый персонаж наделен разумом и эмоциями, обладает уникальной внешностью и личностью.

Что такое Firewall Zero Hour

Firewall Zero Hour – это командный тактический шутер от первого лица предназначенный для шлема PS VR. Сражения происходят на хорошо проработанных локациях. Задача одной команды удерживать точку, а другой захватить ее.

Получить игры можно будет уже 4 февраля. До этого времени подписчикам PS Plus доступны Goat Simulator и трилогия Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Напомним, до 31 января на месячную подписку PS Plus действует скидка 50% - ее можно оформить за 125 грн.