В одной из стран в этот день обсыпают друг друга мукой.

В Украине 1 апреля - День смеха или же День дурака. По этому случаю люди подшучивают друг над другом и разыгрывают всеми возможными способами.

Шутки на 1 апреля - это прекрасная возможность поднять настроение окружающим, что очень актуально в мрачные военные дни. Однако стоит помнить, что весело должно быть обоим, а не кому-то одному.

История происхождения Дня смеха и интересные факты

Касательно того, как появился 1 апреля праздник, никто точно не знает. Кто-то привязывает его к древнему празднику весны, в честь которого люди шутили и весело проводили вместе время.

Видео дня

Некоторые народы приписывают его себе. Так, по мнению ирландцев, традицию подшучивать друг над другом в этот день ввели боги в память о дочери Тиасса - Скадее.

В это же время во Франции эту традицию связывают с переносом празднования дня Нового года в 16 веке королем Карлом IX. В итоге дату отмечали с конца марта до первого дня апреля.

Итальянцы и французы для потехи клеят на спины друг другу бумажную "рыбку", а также могут подсыпать не те специи в еду.

Если вы поедете в этот день в Португалию, то не удивляйтесь, если вас с ног до головы обсыпят мукой - это их традиция по этому случаю. Кроме того, в СМИ в разных странах мира любят в этот день публиковать шутливые новости.

Открытки с 1 апреля

Приколы на 1 апреля

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