Страны Евросоюза с начала года инвестировали в Украину почти $600 миллионов

Страны, являющиеся членами Европейского Союза, в январе-июне 2017 года вложили в экономику Украины 597,3 миллиона долларов прямых инвестиций, что составляет 84% от общего объема инвестиций за указанный период на уровне 711,2 миллиона долларов.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом главными инвесторами из ЕС в Украину стали Кипр (287,1 миллиона долларов) и Великобритания (160,1 миллиона долларов).

В министерстве отметили, что по состоянию на 1 июля 2017 года общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) составил 38,981 миллиарда долларов, в том числе инвестиций из ЕС - 27,387 миллиарда долларов (70,3% от общего объема).

В структуре акционерного капитала иностранных инвесторов лидирует Кипр (9,925 миллиарда долларов, 36,2% от объема инвестиций из ЕС), Голландия (6,326 миллиарда долларов, 23,1%), Великобритания (2,155 миллиарда долларов, 6,4%), Германия (1,741 миллиарда долларов, 6,2%).

В то же время, общий объем украинских инвестиций в страны - члены ЕС составляет 6,092 миллиарда долларов, что составляет 95,6% от общего объема украинских инвестиций в странах мира.

Больше всего украинских инвестиций находится на Кипре (5,931 миллиарда долларов, 97,4% от объема инвестиций в страны ЕС), в Латвии (73,2 миллиона долларов, 1,2%) и Польше (51,1 миллиона долларов, 0,8%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2017 года составил 38,982 миллиарда долларов, что на 1,657 миллиарда долларов, или на 4,4%, больше показателя на начало года на уровне 37,325 миллиарда долларов.