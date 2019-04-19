Ситуация на НСК "Олимпийский" перед началом дебатов кандидатов в президенты (фоторепортаж, видео)

Правоохранители оцепили несколько кварталов вокруг стадиона, людей пропускают через два уровня контроля.

Зрители уже сходятся на дебаты между кандидатами в президенты Украины, которые состоятся сегодня в 19.00 на НСК «Олимпийский».

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Как передает корреспондент УНИАН, люди заходят на территорию НСК со стороны улицы Эспланадной и улицы Большой Васильковской. Сначала зрители проходят поверхностную проверку, проходя сквозь шеренгу правоохранителей, следующий этап контроля на безопасность - непосредственно возле входа на стадион. Там люди проходят через рамки металлоискателей. Людей очень много. Образовались очереди на рамках металлоискателей.

В частности, к отдельному входу для журналистов выстроилась очередь более 100 м. На Троицкой площади установлена сцена и продолжается концерт и выступления сторонников действующего президента Петра Порошенко. Ожидается, что там перед дебатами выступит сам глава государства.

Возле самого стадиона уже начали собираться сторонники обоих кандидатов в президенты. Они надеются на мирное проведение собрания.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения порядка во время дебатов на НСК «Олимпийский», которые состоятся 19 апреля в 19.00, полиция задействует до 10 тыс. человек. Это рекордное количество правоохоонцив - больше, чем было до сих пор на концертах или спортивных мероприятиях.

В МВД ожидают, что на просмотр дебатов придут до 60 тыс. человек.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.