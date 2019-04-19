На территорию Олимпийского зашла группа "титушек" под видом журналистов (фото)

Молодые люди прошли вне очереди для журналистов, и ни у одного из них не проверяли документы.

Около трех десятков молодых людей спортивной внешности организованно зашли на НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди двигались организованной группой со стороны Троицкой площади к рамкам контроля на безопасность. Перед рамками их пересчитал человек с переговорным устройством в ухе, вероятно, представитель УГО, а затем пропустил.

Молодые люди сообщили, что они журналисты. У одно из них был бейджик "Общественное интернет-издание PRESS".

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Следует заметить, что молодые люди прошли вне очереди для журналистов, и ни у одного из них не проверяли документы.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.