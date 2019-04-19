Пограничники тоже готовятся к выборам: усилили наряды и привлекли собак

Госпогранслужба усилила меры безопасности на КПВВ накануне второго тура выборов президента Украины.

Накануне второго тура выборов президента Украины сотрудники Госпогранслужбы усилили меры безопасности в контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ГПСУ подготовилась к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения.

В частности, чтобы сократить время прохождения контрольных процедур, запланировано усиление службы дополнительными пограничными нарядами с проверки паспортных документов и осмотра транспортных средств, в том числе предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов во всех КПВВ.

Кроме того, с целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков во время избирательного процесса усилены меры безопасности в КПВВ путем применением мобильных подразделений и кинологических досмотровых групп со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и других средств террора.

«Такие меры усиления также применяются для недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины в период выборов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что активная фаза усиления уже началась. За счет маневра сил и спецсредств, активизации использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в рамках гуманитарных коридоров, уточнено взаимодействие и с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины, с которыми пограничники совместно действуют в составе операции Объединенных сил.