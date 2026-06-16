С датой 16 июня связаны некоторые интересные народные верования.

Шестнадцатый день лета в украинских верованиях считается удачным для бытовых дел, но при этом также и опасным. Чтобы провести его с пользой, запомните, какой народный праздник сегодня в Украине наступает по давним верованиям. Также ознакомиться стоит с международными и православными торжествами этой даты.

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Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране нет никаких особенных событий 16 июня. И хотя мы не отмечаем никакой официальный праздник сегодня, не стоит игнорировать народные верования и запреты наших предков.

Какой сегодня праздник у православных и мусульман

Новый православный календарь предписывает чествовать святителя Тихона Амафунтского, который служил священником на Кипре. Ему молятся об избавлении от боли в зубах и исцелении зубных болезней, а также просят послать согласие между родными. В старом календаре отмечается сегодня праздник нескольких мучеников - Клавдия, Лукиллиана, Ипатия и Дионисия, а также праведной девы Павлы.

Приверженцы ислама отмечают Мусульманский новый год. Именно в этот день в исламском лунном календаре начинается первый месяц года Мухаррам.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на сегодняшнее число Международный день денежных переводов. Он установлен, чтобы почтить трудовых мигрантов, которые отправляют деньги своим родным. Для многих семей такой способ заработка является основным источников дохода.

Есть и другие мировые праздники сегодня - День африканских детей, День морских черепах, День свежих овощей, День домашних работников и День водопада.

Какой сегодня праздник народный

Приметы 16 июня позволяют узнать, каким будет остаток лета и какие культуры хорошо уродят:

северный ветер предвещает ясную погоду, южный - пасмурное небо, западный - холодные дожди с градом;

если кузнечики громко стрекочут, то будет большой урожай тыквы и кабачков;

ласточки собираются в большие стаи - к грозе;

если поднялся уровень воды в реке, то лето будет дождливым.

Наши предки старались проводить эту дату в молчании. Такой обычай объясняется православными обычаями дня - святой Тихон считается покровителем немногословных людей. 16 июня люди работали по дому, занимались уборкой и наведением порядка в шкафах, избавлением от старых вещей. Но чтобы работа прошла удачно, старались во время неё не разговаривать.

Что нельзя делать сегодня

Нежелательно в сегодняшнее число много разговаривать, особенно если в разговоре присутствуют оскорбления или сплетни. Ещё не рекомендуется жаловаться и рассказывать о своих планах - ничего не сбудется. Также не стоит в праздник 16 июня замешивать и печь тесто - выпечка получится невкусной.

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