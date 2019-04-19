Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": прямая трансляция (видео)

Регламентом теледебатов между кандидатами в президенты на "Общественном" предусмотрено пять вопросов.

Сегодня в 19.00 на НСК "Олимпийский" в Киеве начнутся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

На стадионе уже установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагается, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене.

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"Сцены будут две. Телесигналов будет два. Телетрансляции, похоже, тоже будут две", - рассказал о деталях переговоров председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

В то же время множество вопросов по поводу дебатов остаются нерешенными. Например, кто будет вести дебаты и каким будет количество вопросов на дебатах.

Регламентом теледебатов между кандидатами в президенты на Общественном предусмотрено пять вопросов.

Как попасть на дебаты

Само место проведения дебатов будут охранять десять тысяч полицейских. Территорию уже проверили спасатели, медики и нацгвардейцы. В штабе Зеленского сообщили, что распространили более 10 тысяч билетов. Зрителей будут пускать на стадион с 16.30. Всех зрителей будут пускать через рамки с металлоискателем и осматривать.

«Вообще пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда начнется концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов. Поэтому желающие попасть туда должны это сделать заранее. Кроме того, дополнительные проверки будут осуществляться и в чаше стадиона, поэтому просим отнестись к этим действиям с пониманием. Предоставлять полицейским документы, сумки - это все делается для безопасности», - говорят в полиции.

Из-за дебатов Порошенко и Зеленского в центре Киева сегодня будет ограничено движение с 10:00 до 22:00. Кроме того, с 18:00 до 19:00 три станции метрополитена перейдут на особый режим работы:

"Олимпийская"

"Площадь Льва Толстого"

"Дворец спорта"

Проведение предвыборных дебатов запланировано также в эфире "Общественного", в соответствии с законодательством и постановлением ЦИК 19 апреля в 21.00.

Где посмотреть дебаты

Трансляцию дебатов можно будет посмотреть на Facebook-странице и сайте УНИАН.

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Также трансляция дебатов будет вестись на Facebook- страницах кандидатов, а также, возможно и ряде телеканалов, хотя это все еще один из спорных вопросов.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и выдвинул ряд условий.

В ночь на 4 апреля Петр Порошенко заявил, что готов дебатировать на стадионе со своим соперником во втором туре выборов президента. 15 апреля в штабе Порошенко сообщили, что между представителями НСК "Олимпийский" и штабами кандидатов достигнута договоренность об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля.

Вечером того же дня Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о старте распространения билетов на дебаты. На данный момент все билеты на дебаты реализованы.