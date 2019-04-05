Гриценко подал в суд на Google

Гриценко утверждает, что Google на первое место в поисковой системе вывел ссылку на сайт, который содержит недостоверную информацию о кандидате.

Кандидат на пост президента Украины в лице уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии обратился с иском к ООО «Гугл» о признании противоправными действий относительно распространения информации.

Об этом говорится в решении суда Подольского района Киева.

В материала дела говорится, что 20 марта 2019 года в поисковой системе Google было обнаружено распространение материала, который занимал первую позицию в ее выдаче. Размещенный материал, по утверждению истца, содержал недостоверную информацию о кандидате и распространялся с маркером «Реклама». Это свидетельствует о том, что он был проплачен.

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По мнению истца, противоправные действия ООО «Гугл» заключаются в том, что поисковая система распространила недостоверную информацию о кандидате, выведя ссылку на сайт на первое место в поисковой системе.

В решении суда не указывается имя кандидата, однако отмечается, что ЦИК зарегистрировал его постановлением № 62 от 15 января 2019 года. Следует отметить, что под этим номером был зарегистрирован Анатолий Гриценко.

Также в решении нет информации о сайте, который распространял информацию о кандидате. В то же время упомянуто, что информация содержала следующее высказывание: «Данный сайт сделан с целью пролить свет на коррупционные деяния ОСОБА_1 и уберечь Украину от лап мошенника», которое содержит ложные сведения о кандидате.

Если ввести данную фразу в поисковике Google, выдаст только один сайт, где есть такое высказывание, - grytsenko.net.

28 марта суд отказал в удовлетворении иска.

"Во время исследования доказательств по делу 28 марта 2019 суд осуществил поисковый запрос на сайте www.google.com по ключевому слову «ОСОБА_1», однако на первой позиции поисковая система предложила другую ссылку..." - говорится в решении.

Таким образом суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат доказательств о том, что ООО «Гугл» распространяла недостоверную информацию о кандидате в президенты путем размещения спорной ссылки и выводом материала на первое место в поисковой системе.

Суд также обратил внимание на то обстоятельство, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что именно ООО «Гугл» является владельцем сайта www.google.com, тогда как владельцем может быть и иное лицо, в том числе основатель украинского общества - Google International LLC.