В ЦИК сообщили, когда объявят окончательные результаты первого тура выборов президента

Во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24%, и действующий глава государства Петр Порошенко — за него отдали свои голоса 15,95%.

В ЦИК поступило 100% электронных протоколов с итогами голосования на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Если не будет судебного обжалования, ЦИК может объявить окончательные результаты до 6 апреля.

Об этом сообщает газета Верховной Рады "Голос Украины".

"В Центральную избирательную комиссию поступило 100% электронных протоколов с итогами голосования на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24%, то есть 5 миллионов 713 тысяч 825 избирателей, и действующий глава государства Петр Порошенко — за него отдали свои голоса 15,95%, то есть 3 миллиона 14 тысяч 538 избирателей", - говорится в сообщении.

Как и по предварительным результатам, следующие претенденты на президентское кресло получили такую поддержку: Юлия Тимошенко -13,4%, Юрий Бойко — 11,67%, Анатолий Гриценко — 6,91%, Игорь Смешко — 6,04%, Олег Ляшко — 5,48%, Александр Вилкул — 4,15%, Руслан Кошулинский — 1,62%. Остальные кандидаты не набрали даже 1% электоральной симпатии. Всего в голосовании приняли участие 18 893 877 избирателей. 1,18% избирательных бюллетеней было признано недействительными.

Читайте также"Запрещенная агитация": ЦИК призвала кандидатов не дискуссировать в дебатах

Сейчас в ЦИК идет прием и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на очередных выборах Президента Украины. По состоянию на утро 4 апреля Центризбирком, как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, принял протоколы с мокрыми печатями от 111 ТПО. Ряду территориальных избирательных комиссий поручено подготовить уточненные протоколы об итогах голосования в течение одного-двух дней.

ЦИК также объявила протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках. Последним передал в ЦИК электронные протоколы о результатах голосования один из участков из Киевской области в 94-м избирательном округе (Обухов). Проблема возникла с тем, что комиссия этого участка не может собраться и должным образом оформить протокол.

В ЦИК не поступало никакой информации об обжаловании в судебном порядке результатов голосования на избирательных участках или округах во время выборов Президента Украины 31 марта, заявил на брифинге заместитель Председателя ЦИК Евгений Радченко.

"По состоянию на сейчас, информации об обжаловании, прежде всего, судебном, голосования по округам и по участкам к нам не поступало", — сказал он.

По его словам, сейчас процесс приема протоколов с мокрыми печатями длится достаточно быстро. Заместитель Председателя ЦИК не исключал, что, если процесс приема протоколов от ТВО будет продолжаться такими темпами и дальше, то Центризбирком может объявить окончательные официальные результаты президентских выборов уже 4-6 апреля. По закону окончательные результаты голосования должны быть установлены не позднее 10 апреля (включительно).

В то же время Радченко отметил: если же будет обжалование результатов голосования, процесс подсчета может затянуться.