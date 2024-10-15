В Китае собрали первый большой конвертоплан нового типа (фото)

Предполагается, что он сможет выполнять как гражданские, так и военные миссии.

Китай представил первый образец нового беспилотного конвертоплана UR6000 от компании United Aircraft. Об этом сообщает The War Zone.

Проект UR6000 также знают как R6000, Zhang Ying или Steel Shadow. Беспилотный летательный аппарат является чрезвычайно большим (как для БПЛА), что обеспечивает ему значительную полезную нагрузку.

Сообщалось, что максимальный взлетный вес UR6000 составляет 6100 кг, а грузоподъемность аппарата может достигать 2000 кг. Крейсерская скорость конвертоплана - 550 км/ч, а его дальность - 1500 км.

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Производитель не раскрывает тип силовой установки, которую получила машина. Известно, что в будущем конвертоплан могут адаптировать для перевозки пассажиров.

Использовать UR6000 хотят, в первую очередь, для гражданских миссий, хотя он, очевидно, получит и военный вариант. В пользу этого говорит изображение на сайте United Aircraft, которое демонстрирует UR6000 с маркировками Народно-освободительной армии Китая.

Конвертопланы - справка УНИАН

Конвертопланами называют воздушные суда, которые имеют фиксированное крыло, могут выполнять вертикальный взлет/посадку и имеют возможность поворачивать двигатели (обычно - пропеллеры) на 90 градусов для создания вертикальной подъемной силы или горизонтальной тяговой.

Наиболее известный конвертоплан в мире - американской V-22 Osprey. Его активно используют военные США. Машина не пользуется популярностью, ведь отличается высокой аварийностью.

Впрочем, Соединенные Штаты все равно разрабатывают конвертопланы новых типов, одним из которых является Bell V-280 Valor.

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