США нанесли новый удар по Ирану, Трамп пригрозил 'взорвать' еще одну страну, - Reuters

Трамп отказался от сделки по Ормузскому проливу.

Военные США нанесли новые удары по иранской базе беспилотников, представлявшей угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе - спустя несколько часов после того, как президент Дональд Трамп опроверг сообщение Ирана о сделке по возобновлению движения через этот пролив.

Как пишет Reuters, американский чиновник заявил, что военные США сбили четыре иранских ударных беспилотника и нанесли удар по наземной станции управления в портовом городе Бандар-Аббас.

"Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и направлены на поддержание режима прекращения огня", – заявил чиновник.

Это уже второй удар США по Ирану за неделю. В понедельник американские военные также нанесли удары на юге Ирана, назвав это оборонительной акцией, но Иран назвал "грубым нарушением" режима прекращения огня.

Трамп опроверг сообщения о сделке

На заседании кабинета министров в среду Трамп опроверг сообщение иранского государственного телевидения о том, что оно получило неофициальный проект соглашения о восстановлении коммерческого судоходства через Ормузский пролив, при этом Иран и Оман будут совместно управлять движением судов.

Трамп заявил, что ни одна страна не будет контролировать этот водный путь, и пригрозил военными действиями Оману, своему давнему союзнику.

"Никто не будет контролировать (пролив). Это международные воды, и Оман будет вести себя так же, как и все остальные, или нам придется их взорвать", - заявил он.

Иранское государственное телевидение сообщило, что проект соглашения также предусматривает вывод американских войск из непосредственной близости, хотя и отметило, что вопрос о присутствии американских войск в регионе требует дальнейшего обсуждения. Белый дом назвал это сообщение "полной выдумкой". В репортаже иранского телевидения о проекте соглашения не упоминалась ядерная программа Ирана, которую США хотят расформировать.

Иранские источники заявили, что переговоры по ядерному вопросу состоятся во втором раунде переговоров – и это может быть неприемлемо для некоторых ближайших сторонников Трампа, отмечает Reuters.

Напомним, перемирие между США и Ираном вступило в силу в начале апреля. На прошлой неделе сообщалось, что США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает перемирие на 60 дней, однако соглашение так и не было подписано.

По данным источников, по данным источников, Трамп рассматривает различные варианты действий, включая военные, на фоне разочарования темпами переговоров – ранее на этой неделе он был близок к отдаче приказа о нанесении ударов, но воздержался после обращений стран Персидского залива.

