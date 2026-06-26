'Успешно сдала практический экзамен': Тина Кароль официально стала водителем

Артистка продемонстрировала новый документ.

Известная украинская певица Тина Кароль официально стала водителем.

На днях 41-летняя артистка успешно сдала практический экзамен и получила водительские права. Соответствующее фото с новоиспечёным звёздным водителем появилось в Instagram Главного сервисного центра МВД. На нём Тина Кароль улыбалась и держала в руках новый документ.

"На сцене – уверенно. За рулем – официально. Тина Кароль - водитель. Певица успешно сдала практический экзамен в сервисном центре МВД Киевской области и получила водительское удостоверение. Искренне поздравляем Тину и желаем, чтобы все маршруты были удачными, а дороги – безопасными", – подчеркнули представители Главного сервисного центра МВД.

Видео дня

Напомним, ранее Тина Кароль назвала молодых украинских исполнителей, которые "очень ярко проявили себя". По мнению певицы, сейчас у артистов гораздо больше возможностей, однако больше всего воспользовались своим шансом певец и музыкант Shumei (настоящее имя – Олег Шумей), а также исполнительница Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опришко).

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