Вместо повышения тарифов Укрзализныце следует оптимизировать расходы и найти резервы, – эксперт

Планы "Укрзализныци" повысить грузовые тарифы сразу на 45% усугубят нагрузку на предприятия в условиях войны, поэтому государственной компании следует сначала оптимизировать расходы и задействовать резервы, чтобы не допустить нового экономического кризиса в условиях войны. Об этом заявил президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

По его словам, любые решения об изменении тарифной политики должны сопровождаться подробным экономическим обоснованием и оценкой последствий для бизнеса и экономики в целом. Он также напомнил, что в прошлые годы часть грузов уже переориентировалась на автомобильный транспорт из-за проблем с организацией перевозок и дополнительных расходов для клиентов.

"Рынок реагирует очень просто: если появляется возможность найти альтернативу дорогостоящим перевозкам, бизнес начинает ее искать. В результате это может привести к сокращению объемов перевозок", – отметил Салий.

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По мнению эксперта, финансовую устойчивость "Укрзализныци" необходимо обеспечивать прежде всего за счет улучшения управления, повышения операционной эффективности и устранения внутренних проблем, а не путем перекладывания дополнительных расходов на грузоотправителей.

Салий также подчеркнул, что железнодорожный транспорт остается критически важным для украинской экономики в условиях войны, поэтому решения по его финансированию должны учитывать интересы как самой компании, так и предприятий, обеспечивающих производство, экспорт и поступления в бюджет.

В настоящее время бизнес-ассоциации и отраслевые объединения продолжают настаивать на открытом диалоге между государством, "Укрзализныцей" и участниками рынка для поиска сбалансированных решений.

Ранее представители промышленности и работодателей неоднократно заявляли, что дополнительный рост логистических расходов во время войны может негативно повлиять на конкурентоспособность украинских производителей, экспорт и занятость в промышленных регионах.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к правительству с призывом воздержаться от повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныцей в 2026 году. В отрасли предупреждают: такое решение может привести к сокращению производства и рабочих мест, миллиардным потерям ВВП и снижению налоговых поступлений.

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