Верховная Рада должна направить налоги со сверхприбылей банков на Укрзализныцю, чтобы спасти компанию, - народный депутат

"Укрзализныця" сегодня выполняет важнейшую социальную миссию - обеспечивает перевозку людей и держит тарифы на довоенном уровне, несмотря на войну и разрушение инфраструктуры. Но без государственной поддержки компания может не выдержать финансовой нагрузки. Об этом заявила народный депутат Украины Виктория Гриб.

Она подчеркнула, что ситуация критическая: объемы перевозок упали вдвое, расходы выросли, а прогнозируемый убыток УЗ в 2025 году составит 22 миллиарда гривен.

"Средств на зарплаты для 176 тысяч железнодорожников хватит только до осени. Если ничего не делать, нас ждет неизбежное и резкое повышение стоимости билетов", - подчеркнула Гриб.

По ее словам, выход из ситуации уже предложен в парламенте.

"Вскоре Верховная Рада будет рассматривать законопроект №13439-3. Он предлагает увеличить Резервный фонд госбюджета на 8 миллиардов гривен. Это позволит оперативно, по решению Правительства, дофинансировать железную дорогу: перекрыть острый дефицит средств и профинансировать срочное восстановление разрушенных узлов, например, в Синельниково и Лозовой. Это - наш шанс сохранить стабильную работу УЗ и доступные цены для людей", - пояснила депутат.

Источником финансирования предлагается сделать часть налога на прибыль предприятий, который сейчас зачисляется в бюджет столицы.

"Источник покрытия - направление в государственный бюджет 10% налога на прибыль предприятий, который сейчас зачисляется в бюджет города Киева", - отметила Гриб.

Она успокоила киевлян, подчеркнув, что речь идет не о средствах города, а о сверхприбыли банков.

"Бюджет Киева на 2025 год по этому налогу уже практически выполнен (12 млрд из запланированных 17 млрд уже уплачено). Поэтому перераспределение части сверхплановых поступлений не несет никаких рисков для столицы, но является критически важным для всей страны", - сказала депутат.

"Направить эти средства на поддержку железной дороги, от которой зависит экономика и обороноспособность, - это абсолютно логичное и справедливое решение", - отметила она.

Указанные изменения в Госбюджет, в частности расширение объема Резервного фонда, предусмотрены в законопроекте 13439-3. Проект закона уже был поддержан Бюджетным комитетом Верховной Рады.