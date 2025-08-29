Колею придется держать закрытой как минимум еще три года.

В Германии железная дорога столкнулась с неожиданным врагом - барсуками. Эти животные массово роют большие туннельные системы под железнодорожными путями, в которых они живут, из-за чего маршруты становятся опасными и закрываются на годы, пишет Spiegel.

Отмечается, что такой случай произошел на земле Северная Рейн-Вестфалия. Уже три года между городами Френденберг и Унна (12,5 км путей) не курсируют поезда, потому что под насыпью барсуки прорыли сотни входов в свои норки, что сделало путь потенциально опасным. Эксперты насчитали 140 нор, расположенных на 11 километрах между Френденбергом и Унной.

Вместо поездов здесь курсируют запасные автобусы, а колею придется держать закрытой как минимум еще три года.

Видео дня

Подобные случаи возникают и в других регионах. В Рейнланд-Пфальц барсуки уже несколько раз останавливали движение, в частности в этом году на отрезке между Ландау и Винденом колея просела из-за обвала барсучьей норы.

Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn отметил, что это настоящая проблема, однако отвергает критику о плохом надзоре за путями. В железнодорожной компании отметили, что осмотры пути проводятся регулярно, а появления барсуков обнаруживаются лишь изредка.

Проблемы Deutsche Bahn - последние новости

Ранее газета The Washington Post писала, что немецкая железная дорога за 30 лет недофинансирования пришла в упадок. Поезда постоянно опаздывают, а их состояние оставляет желать лучшего.

Позже министр транспорта Германии Патрик Шнайдер уволил генерального директора Deutsche Bahn Ричарда Лутца. По его словам, неэффективный государственный железнодорожный оператор нуждается в "перезагрузке" с точки зрения управления и структуры.

Вас также могут заинтересовать новости: