Из-за снегопадов и аварии на железной дороге в Польше затруднено движение поездов

Задержки поездов более чем на час, заблокированные трассы и отмененные авиарейсы - Польша оправляется от последствий сильных снегопадов и масштабной аварии в Прушкове.

Авария на железной дороге в Прушкове и сложные погодные условия заставили пассажиров учитывать отмену поездов и длительные задержки. Более часа стояло 16 поездов. Из-за снегопадов и аварии на железной дороге в Польше затруднено движение. Поезда SKM и Koleje Mazowieckie могут задерживаться из-за непогоды.

Как сообщает Polsat News, поезда SKM линии S1 в обоих направлениях могут задерживаться более чем на 30 минут. "Мы ждем дальнейшую информацию от менеджера по инфраструктуре, PKP Polskie Linie Kolejowe", - сообщила Варшавская скоростная городская железная дорога в Facebook до 6:00 утра.

Ситуация на железнодорожных маршрутах Польши

После 8:00 утра сообщили, что авария была ликвидирована. Однако задержки в курсировании поездов на железнодорожных маршрутах все еще возникали, поскольку их запланированное движение только восстанавливалось. К 11:00 утра менеджер железнодорожной инфраструктуры PKP PLK объявил, что движение по всей стране сейчас работает непрерывно.

Надлежащее железнодорожное движение восстановлено после задержек на таких направлениях: в 8:25 утра движение между Дзялдувом и Ольштыном было полностью восстановлено. На участке Нидзица - Ваплево с 4 утра железнодорожные службы убирали деревья, согнувшиеся под тяжестью снега и блокировали пути.

До 7 утра поезда, отправлявшиеся со станции в Прушкове, задерживались. Около 10:00 утра поезда на маршрутах Гданьск - Краков, Варшава - Закопане, Ольштын - Щецин, Перемышль - Свиноуйсьце опаздывали. Задержки были связаны с необходимостью устранения заторов, вызванных сильными снегопадами.

Koleje Mazowieckie также сообщили в среду утром о трудностях с движением поездов на Варшавском железнодорожном узле. "Некоторые поезда могут задерживаться, отменяться, курсировать сокращенным или другим маршрутом, чем предусмотрено в расписании. Время задержек может меняться", - говорится на сайте железной дороги.

Транспортный коллапс на дорогах и в аэропортах

Из-за снегопадов возникли трудности и на автомобильных дорогах. Сильные метели вызвали огромные пробки. Маршрут S7 в районе Оструды был заблокирован. Пробка от Гданьска до Варшавы составляла почти 7 км - она простиралась от МОП Грабин до Рыхнова. В противоположном направлении, от Варшавы до Гданьска, машины стояли почти 16 км - от Ольштынека до Рыхнова. В нем застряли несколько сотен машин. Представитель провинциальной полиции в Ольштыне Томаш Марковский сообщил в среду утром, что ситуация на S7 взята под контроль.

В ночь на среду Польское агентство аэронавигационных услуг сообщило, что из-за погодных условий аэропорт в Модлине временно приостановил авиационное движение.

Что с погодой в последние дни 2025 года

Как сообщал УНИАН, в Украину тоже с 28 декабря пришла настоящая зимняя погода. Во многих областях объявлено предупреждение из-за сложных погодных условий. На дорогах - гололедица. В западных областях, а также в Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы сильного ветра 25-28 м/с. Объявлен II уровень опасности (оранжевый).

В то же время ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях синоптики прогнозируют значительный снег. Налипание мокрого снега ожидается днем на Левобережье. На Правобережье, по данным метеорологов, ночью и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ожидается метель. Объявлен І уровень опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

