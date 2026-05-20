'Компромиссная цена': в КГГА прокомментировали резкое повышение цены проезда в четыре раза

Столичные власти предложили поднять тариф на одну поездку в общественном транспорте до 30 гривень. Этот тариф не является экономически обоснованным, однако приближен к этому, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Подгайный, пишет"Суспильне".

"На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на проезд значительно выше. Почему 30 гривень – эта цифра учтена и приближена к экономическому расчету", – отметил Подгайный.

По словам чиновника, предложенная стоимость перевозки пассажиров основана на затратной части прошлого года.

"Получили расчеты предприятия и уже отталкивались от стоимости с прибылью и амортизацией и вышли на компромиссную и реалистичную цену", – пояснил он.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры отметил, что необходимость повышения стоимости проезда обусловлена стремительным подорожанием горюче-смазочных материалов, электроэнергии и ростом средней заработной платы, что создает значительную нагрузку на городской бюджет.

"Необходимо было уменьшить эту нагрузку с учетом того, что есть другие потребности на подготовку к зиме города Киева, где очень большая нагрузка на бюджет", – добавил Подгайный.

В столице предложили поднять стоимость разовой поездки в общественном транспорте до 30 гривень. Ввести этот тариф планируют с 15 июля после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что в Киеве таким образом будет один из самых дорогих проездных в Европе.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что на среднюю киевскую зарплату после уплаты налогов можно будет совершить более 1,1 тыс. поездок. По его словам, это потенциально самый низкий показатель доступности транспорта для жителей столицы за всю историю наблюдений.

