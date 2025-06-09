Сообщается, что фотография сделана на заводе Chengdu Aircraft Corporation в Чэнду.

В китайских соцсетях опубликовали наиболее подробную на сегодня фотографию тактического самолета нового поколения Chengdu J-36. На нее обратил внимание портал The War Zone.

Сообщается, что фотография сделана на заводе Chengdu Aircraft Corporation в Чэнду.

Если это реальный снимок, а не "творчество" ИИ, то он окончательно снимает вопрос о том, имеет ли J-36 двухместную компоновку с расположением членов экипажа бок о бок (это, очевидно, действительно так). Нечто подобное можно видеть на американском F-111 и российском Су-34.

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Среди прочего на фотографии можно видеть открытые внутренние отсеки для вооружения. Можно предположить, что в центральном будут находиться ракеты класса "воздух - поверхность" большой дальности.

Точный арсенал самолета пока неизвестен, однако, можно предположить, что он также будет нести ракеты класса "воздух - воздух" для защиты от вражеских самолетов. На одном из анимационных роликов J-36 сбивает воздушные цели лазером.

В целом размеры машины дают основания полагать, что J-36 является тактическим бомбардировщиком (или тяжелым истребителем-бомбардировщиком) и будет специализироваться на поражении целей на море и на земле.

Главной же особенностью самолета будет малозаметность, которая сделает его обнаружение крайне проблематичным.

Новые боевые самолеты КНР

Chengdu J-36 - не единственная китайская новинка из мира боевой авиации. Не менее интересным является самолет-"невидимка", получивший условное обозначение J-50 или J-XDS. Его считают истребителем шестого поколения.

Очевидно, J-50 значительно меньше по размерам, чем J-36 и имеет два двигателя (а не три, как это реализовали на J-36). По мнению некоторых специалистов, двигатели J-50 будут иметь переменный вектор тяги.

На одном из фото можно видеть конструкцию шасси самолета, а также воздухозаборники и сопла двигателей. Предполагается, что он будет пилотируемым.

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