В Офисе президента отмечают, что российский диктатор Владимир Путин затягивает войну и избегает настоящей дипломатии.

Сегодняшнее предложение Кремля о встрече лидеров Украины и РФ в Москве является нереалистичным и фактически направлено на затягивание войны. Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

"Типичная путинская разводка - чтобы не делать что-то реалистичное, что зависит от него, например, прекращение убийств, - он предлагает что-то нереалистичное, например, приехать к нему в Москву", - отметил советник главы государства.

Как подчеркнул Литвин, сейчас Путин "просто затягивает войну и снова доказывает, что нужно давление, чтобы принудить его к реальной дипломатии и миру".

Советник Зеленского отметил, что сейчас по меньшей мере 7 государств готовы предоставить площадку для встречи лидеров.

"Проблема только в том, что Путин этого сам не хочет. Пока что", - подчеркнул Литвин.

Обновлено в 19.15. Тем временем заявление Путина о готовности встретиться с Зеленским в Москве прокомментировал в сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он подтвердил, что сейчас по меньшей мере семь стран готовы предоставить площадку для встречи между Зеленским и Путиным, чтобы прекратить войну. В частности, это Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива.

"Это серьезные предложения - и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД убежден, что в конце концов только усиление давления может заставить Россию отнестись к мирному процессу серьезно.

Заявление Путина в Пекине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, во время визита в Китай российский диктатор Владимир Путин заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться, если украинский лидер приедет к нему в Москву.

Такое предложение Россия озвучивает уже не впервые. В августе на подобную идею Зеленский уже отреагировал негативно. Тогда он заявил, что встреча возможна, но "точно не в Москве".

