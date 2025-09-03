На фоне очень результативной кампании украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре, российский диктатор Владимир Путин призвал своих друзей в Европе перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии. К примеру, на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае, Путин заявил, что Россия якобы не наносила ударов по украинской энергетике "особенно в зимний период". При этом, по его словам, в России "очень долго терпели" украинские удары по российской энергетике и только после этого "начали отвечать".

Очевидно, что такие заявления - очередные запугивания со стороны Путина (а Фицо ему подыгрывает). Мы не наносили удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на территории Словакии или Венгрии. Мы нанесли удары по этой системе на территории России, и это наше полное право - это законная военная цель. Российская агрессия получает финансирование через поставки нефти. А Словакия и Венгрия имеют прекрасные возможности получать нефть, даже российскую, только другим маршрутом (имею в виду альтернативную систему нефтеснабжения "Адрия" - из портов на Адриатическом море в страны Восточной и Центральной Европы, в частности в Чехию, Словакию и Венгрию, а также в Украину через нефтепровод "Дружба").Таким образом можно обеспечивать и венгерский, и словацкие нефтеперерабатывающие заводы нефтью в полном объеме. Более того, даже частично отправлять в Чехию.

Впрочем, было бы странно, если бы Путин чего-то такого не придумал и не сказал. Ведь его цель, кроме того, чтобы нас попугать: вызвать дополнительный разлад в Европейском Союзе и НАТО.

Словакия, какой бы она ни была, - член и ЕС, и Североатлантического альянса. Однако для Фицо - это очень некомфортная ситуация. Он не может так действовать.

К примеру, в прошлом году, когда заканчивался срок действия договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит газа, он уже угрожал Украине. После того, как было заявлено, что продления или нового контракта не будет, Фицо снова угрожал, мол, если Украина не пойдет на продолжение транзита, Словакия прекратит поставлять Украине электроэнергию. Но...

Один раз он это сказал, и после этого ничего подобного не повторял. Очевидно, ему объяснили, что, во-первых, правительство любой страны Европейского Союза, Словакии в том числе, не имеет какого-то рубильника, чтобы взять и выключить что-то для Украины. А если даже под давлением правительства оператор это сделает, то лишится лицензии в рамках европейской ассоциации операторов систем передачи электроэнергии.

То же самое касается и газа. Путин же завел речь о том, чтобы прекратить поставки газа в Украину. Но на самом деле Фицо не может действовать вне рамок европейского законодательства, как бы ему ни хотелось. Это - компетенция других. И компании, к сфере которых относится этот вопрос, действуют в соответствии с действующим европейским законодательством.

Во-вторых, Словакии от этого хорошо не будет тоже. Так или иначе, они поставляют Украине электроэнергию или газ по реверсу и не бесплатно. Тем более, это не их газ, он также транзитом идет через них. Поэтому, в случае каких-то остановок, это будет, прежде всего, выстрел в ногу самим себе.

Таким образом, Фицо не может послушать Путина, даже несмотря на поощрительную цену, по которой Словакия получает от РФ газ, нефть. Ведь значительно больше Словакия получает денег из европейских структурных фондов. И вряд ли им уместно создавать конфликт с Европейским Союзом.

Однако, исключать такой "запрещающей" риторики не стоит. И я хотел бы увидеть, как именно будет действовать Фицо. Возможно даже, что в таком случае в Брюсселе прозреют, что в рамках ЕС и НАТО практически уже есть не просто "троянские кони" Кремля, а фактические союзники Москвы и враги Евросоюза и Североатлантического альянса. Это - Словакия и Венгрия.

Поэтому даже хорошо, что такие вещи звучат. Они ставят в очень неудобное положение таких деятелей, как Фицо или Орбан.