Областная власть призывает гражданских эвакуироваться, потому что россияне охотятся именно на них.

Россияне осуществили варварские обстрелы города Константиновка, в результате чего погибли 9 человек, еще 7 получили ранения. Об этом в своем Телеграмм сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его данным, утром россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, в результате чего - погибли 8 человек в возрасте от 44 до 74 лет, еще 6 человек получили ранения. Во время этого обстрела оккупанты повредили 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.

Также в течение дня россияне дважды атаковали гражданские авто в городе, используя FPV-дроны. Одна из этих атак унесла жизнь 36-летней женщины, еще 1 человек ранен.

"Покушения на жизнь гражданских - это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев - это развлечение! Я призываю всех, кто сейчас находится в прифронтовых общинах: пожалуйста, не пренебрегайте призывами об эвакуации", - написал Филашкин.

Как писал УНИАН, Силы обороны выгнали российских захватчиков с их позиций возле населенного пункта Толстое в Донецкой области. Украинским военным удалось уничтожить противника на трассе из Поддубного на Искру.

Тем временем британские СМИ вдруг заговорили о невыносимой жизни на оккупированных россиянами территориях Украины. Журналисты отметили, что мир недостаточно говорит о судьбе людей, оказавшихся под российской оккупацией, где Москва пытается уничтожить украинскую идентичность.

