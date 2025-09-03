По словам Дуды, это было в интересах Украины.

Украина с самого начала полномасштабной войны пыталась втянуть в нее Польшу и другие страны НАТО. Об этом заявил экс-президент Польши Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому.

"Они (украинцы - УНИАН) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО", - сказал он.

По словам Дуды, Украина искала союзников, которые воевали бы на их стороне против россиян. Он добавил, что Польша не могла пойти на это.

Видео дня

Экс-президент Польши также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пытался давить на Варшаву. Он добавил, что осенью 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета, украинский лидер якобы начал требовать заявить о том, что это была российская ракета.

Отправит ли Польша свои войска в Украину

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава не будет отправлять войска в Украину после завершения боевых действий. Он заверил, что Польша создаст базы и организует логистику для войск, которые будут участвовать в подобной миссии.

По словам Залевского, задача Польши - обеспечить безопасность на ее границе с РФ и Беларусью. Он подчеркнул, что там угроза "настолько велика", что Польша не может ослабить свои силы.

Вас также могут заинтересовать новости: