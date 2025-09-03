Штрафы будут достигать 17 тысяч гривен.

Верховная Рада Украины проголосовала за закон об обеспечении уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, которым среди прочего предусмотрено наказание для чиновников за проявление неуважения к украинскому парламенту.

За принятие в целом законопроекта с регистрационным номером 11387 проголосовало 229 народных депутатов Украины.

Им, в частности, предусмотрено, что неявка чиновника, в частности, министров, руководителей правоохранительных структур, без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады Украины согласно процедурному решению, влечет штраф от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 13600 до 17000 гривен. Нередко парламент голосует за приглашение министра или другого чиновника в сессионный зал ВР, но он не приходит.

Протоколы о правонарушениях будут составлять уполномоченные представители Аппарата Верховной Рады.

Эта норма не касается президента Украины и судей.

Также предусмотрено наказание за неявку на заседания комитетов Рады и парламентских временных следственных комиссий,

"В нем приняты мои правки, которые устанавливают административную ответственность за неявку на вызов Парламента всех лиц (и особенно чиновников) без уважительных причин", - написал в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации рынка криптовалюты в Украине и определении правил ее налогообложения.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" (10225-д) проголосовали 246 народных депутатов.

Железняк сообщил, что налоги на доход от криптовалют будут общими и будут составлять 23% с прибыли (НДФЛ и военный сбор).

