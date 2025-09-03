Акторам часто приписують роман.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова после расставания с бойфрендом-россиянином заговорила об отношениях с "холостяком" Тарасом Цымбалюком. Звезда призналась, как относится к коллеге и возможен ли роман между ними.

В своем комментарии Кино 24 Катя расплылась в комплиментах Цимбалюку, с которым они вместе снялись в сериале "Любовь и пламя". Она заявила, что они поддерживают связь и прекрасно срабатываются вместе. Однако, вместе с тем, актриса подчеркнула, что это не более, чем дружба.

"Это мой коллега и бро! Я к нему прекрасно отношусь, он имеет классное чувство юмора, замечательный партнер в плане поддержки. Тарас очень открытый, классный, коммуникабельный. Если хотите сфотографироваться - смело подходите, не стесняйтесь. Он сам все сделает", - рассказала Кузнецова.

Екатерина Кузнецова - личная жизнь

Актриса Екатерина Кузнецова, которая известна по своим ролям в таких проектах, как "Сумасшедшая свадьба 2", "Анка из Молдованки" и "Любовь и пламя", в течение восьми лет встречалась с россиянином Максимом Аплиным. Сначала пара проживала вместе в России, но после начала полномасштабного вторжения они выехали за границу и активно поддерживали Украину.

Неожиданно для фанов, звезда кино сообщила о разрыве с любимым, поблагодарив его за все годы вместе. После этого заявления Кузнецова объявила о переезде в Барселону, Испания, отметив, что для нее важно иметь место, куда возвращаться.

