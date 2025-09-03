По словам Сергея Нагорняка, пока разговоры о сотрудничестве с США по Запорожской АЭС являются пустыми.

Привлечение США к управлению ЗАЭС возможно только в случае продажи атомной электростанции Штатам. Об этом сказал в эфире "КИЕВ24" народный депутат Украины (фракция Слуга Народа), член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Я не представляю, каким образом это сотрудничество могло бы быть - американское, российское, украинское, возможно, через 10 лет мы будем иметь какое-то сотрудничество. Сейчас я не представляю этого и каким образом юридически это оформлять, если город Энергодар - это украинская земля, Запорожская АЭС - украинская", - отметил он.

По словам Нагорняка, единственным вариантом является продажа США Запорожской АЭС, но это невозможно сделать, ведь она сегодня оккупирована.

Видео дня

"Мне кажется, что это просто пустые разговоры пока что и ничего, кроме этого", - заверил нардеп.

Запорожская АЭС - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия готова сотрудничать с США на незаконно захваченной Запорожской АЭС. По его словам, якобы эти вопросы уже косвенно обсуждались.

Также Путин дал команду начать энергетическую блокаду Украины. В частности он призвал своих друзей в Европе перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии после результативной кампании украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Кроме того, УНИАН сообщал, что Россия не пустила инспекторов МАГАТЭ в критически важную зону Запорожской АЭС. Директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что их не пустили к новой дамбе, которую оккупанты построили возле Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС и исчезновения Каховского водохранилища.

"Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является критически важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", - отметил Гросси.

Вас также могут заинтересовать новости: