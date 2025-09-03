Привлечение США к управлению ЗАЭС возможно только в случае продажи атомной электростанции Штатам. Об этом сказал в эфире "КИЕВ24" народный депутат Украины (фракция Слуга Народа), член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
"Я не представляю, каким образом это сотрудничество могло бы быть - американское, российское, украинское, возможно, через 10 лет мы будем иметь какое-то сотрудничество. Сейчас я не представляю этого и каким образом юридически это оформлять, если город Энергодар - это украинская земля, Запорожская АЭС - украинская", - отметил он.
По словам Нагорняка, единственным вариантом является продажа США Запорожской АЭС, но это невозможно сделать, ведь она сегодня оккупирована.
"Мне кажется, что это просто пустые разговоры пока что и ничего, кроме этого", - заверил нардеп.
Запорожская АЭС - последние новости
Ранее российский диктатор Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Россия готова сотрудничать с США на незаконно захваченной Запорожской АЭС. По его словам, якобы эти вопросы уже косвенно обсуждались.
Также Путин дал команду начать энергетическую блокаду Украины. В частности он призвал своих друзей в Европе перекрыть Украине поставки топлива и электроэнергии после результативной кампании украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
Кроме того, УНИАН сообщал, что Россия не пустила инспекторов МАГАТЭ в критически важную зону Запорожской АЭС. Директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что их не пустили к новой дамбе, которую оккупанты построили возле Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС и исчезновения Каховского водохранилища.
"Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является критически важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", - отметил Гросси.