Галина Янченко не исключает, что второе чтение соответствующего законопроекта состоится в октябре.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о бронировании работников оборонных предприятий на 45 дней. Это решение позволит украинцам пройти ВВК, обновить свои данные, зарегистрироваться в "Резерве+" и трудоустроиться на оборонные заводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Галина Янченко.

Отвечая на вопрос относительно принятого в первом чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения (№13335), она отметила, что его "уже длительное время ожидают все производители украинского вооружения, а это более 1,5 тысячи компаний, которые на сегодняшний день обеспечивают почти половину всего оружия, которое находится в руках у наших защитников и защитниц".

Янченко объяснила, что этот законопроект позволяет временно - на 45 дней - бронировать новых работников оборонных заводов для того, чтобы они "могли нормально пройти ВЛК, обновить свои данные, зарегистрироваться в "Резерве+" и, соответственно, трудоустроиться на оборонные заводы".

"На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда работники не успевают обновить данные, и их просто, извините, загребают ТЦК. В результате, вместо того, чтобы высококлассные инженеры изготавливали и изобретали новые образцы вооружения, их просто отправляют фактически в окопы низкоквалифицированными штурмовиками", - сказала депутат.

Она выразила надежду, что в целом этот законопроект будет проголосован уже в октябре. По словам Янченко, документ даст оборонным предприятиям работников, которых сейчас критически не хватает, а украинским защитникам - больше оружия.

"И конечно, что больше налогов, больше поступлений для нашей экономики", - отметила парламентарий.

Депутат также рассказала, что во избежание злоупотреблений, в законопроекте уже заложено, в частности то, что одного человека на такое временное бронирование предприятие может подать только раз в год, а "прыгать с предприятия на предприятие для того, чтобы просто обеспечить такое временное бронирование, люди не смогут".

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины заявили, что критически важные предприятия, которые расположены и работают на прифронтовых территориях, могут бронировать 100% своих военнообязанных работников через "Дию".

В министерстве напомнили, что ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Отмечается, что это решение позволяет поддержать бизнес, который продолжает работать в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны.

