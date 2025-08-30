Сентябрь порадует сериальных фанатов огромным количество новинок.

В сентябре традиционно стартует новый сериальный сезон, и, соответственно, зрителей ждет особенно большое количество новинок – как свежих премьер, так и продолжений хитов прошлых лет.

В частности, в этом месяце стартуют новые сезоны таких хитов, как "Уэнздей", "Убийства в одном здании", "Поколение V", "Утреннее шоу" и "Медленные лошади".

Среди самых горячих премьер – спин-офф "Офиса" под названием "Газета", криминальный триллер "Задание" с Марком Руффало, криминальная драма "Черный кролик" с Джудом Лоу, триллер "Савант" с Джессикой Честейн, новый проект от создателя "Острых козырьков" под названием "Дом Гиннеса" и спортивная комедия "Чед Пауэрс" с Гленом Пауэллом.

Обо всех 20 самых интересных сериалах сентября 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Уэнздей

Wednesday (США, Netflix, фэнтези/комедия, 2 сезон, 2 часть, премьера – 3 сентября)

Первые четыре эпизода долгожданного второго сезона этого хитового сериала вышли 6 августа, а еще четыре станут доступны 3 сентября. В них зрители еще больше погрузятся в темный мир, в котором оказались Уэнздей Адамс и другие герои сериала.

В частности, во второй части ожидается появление героини Леди Гаги – легендарной учительницы академии "Невермор" Розалин Ротвуд.

Газета

The Paper (США, Peacock, псевдодокументальный ситком, 1 сезон, премьера – 4 сентября)

Долгожданный спинофф культового сериала "Офис", все десять эпизодов которого выйдут одновременно, отправит команду документалистов, в свое время снимавшую работу офиса "Дандер Мифлин" в Пенсильвании, искать новые истории на Средний Запад. Там их героями станут сотрудники редакции непопулярной газеты, которые пытаются найти выход из кризиса.

Главную роль в шоу исполнил Донал Глисон ("Ex Machina", "Легенда Хью Гласса", "Звездные войны: Пробуждение Силы", "Кролик Петрик").

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон

The Walking Dead: Daryl Dixon (США, Sky Max/AMC, ужасы/зомби, 3 сезон, премьера– 7 сентября)

Фанаты вселенной "Ходячих мертвецов" продолжат следить за приключениями одного из своих любимых персонажей – Дэрила Диксона в исполнении Нормана Ридуса.

Третий сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что у шоу будет четвертый сезон – и он станет для него финальным.

Задание

Task (США, HBO Max, криминал/триллер, 1 сезон, премьера –7 сентября)

В центре сюжета нового сериала – агент ФБР Том, который возглавляет оперативную группу, пытающуюся остановить серию ограблений наркопритонов в рабочем пригороде Филадельфии. Его сыграл четырехкратный номинант на "Оскар" Марк Руффало ("Вечное сияние чистого разума", "Зодиак", "Бедные-несчастные", "Микки-17"), широкой аудитории наиболее известный как Брюс Беннер / Невероятный Халк в киновселенной Marvel.

Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Убийства в одном здании

Only Murders in the Building (США, Hulu, комедия/криминал/драма, 5 сезон, премьера –9 сентября)

Трое друзей, одержимых убийствами, в исполнении блестящих Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта, снова будут попадать в комичные и порой опасные ситуации, пытаясь докопаться до истины.

Пятый сезон шоу будет насчитывать десять эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Девушка

The Girlfriend (США, Amazon, триллер, 1 сезон, премьера – 10 сентября)

В центре сюжета – женщина по имени Лора в исполнении Робин Райт ("Форрест Гамп", "Чудо-женщина", сериал "Карточный домик"), чья идеальная жизнь рушится, когда у ее сына появляется новая девушка. Заботливая мать считает ее подозрительной, но попытка защитить сына выходит за рамки очень быстро.

Мини-сериал будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Волчий король

Wolf King (Великобритания, Netflix, приключения/фэнтези/анимация, 2 сезон, премьера –11 сентября)

В этом эпическом сериале обычный парень взрослеет и узнает, что он – последний из древнего рода оборотней и наследник престола.

Второй сезон мультсериала станет для него последним.

Поколение V

Gen V (США, Amazon, 2 сезон, премьера – 17 сентября)

В новом сезоне спин-оффа "Пацаны", события которого происходят в колледже для подростков-супергероев Godolkin University School of Crimefighting, главных героев ждут новые вызовы и возможности.

Второй сезон шоу будет насчитывать восемь эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Утреннее шоу

The Morning Show (США, Apple TV+, драма, 2 сезон, премьера – 17 сентября)

Две ведущие популярного утреннего шоу в исполнении Дженнифер Энистон (сериал "Друзья") и Риз Уизерспун ("Блондинка в законе", "Жестокие игры"), на фоне завершения слияния UBA и NBN, сталкиваются с новой ответственностью, скрытыми мотивами и трудноуловимой истиной в поляризованной Америке. Новый сезон также добавит кучу звезд в каст.

Новый сезон будет насчитывать десять эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Черный кролик

Black Rabbit (США, Netflix, драма/криминал, 1 сезон, премьера – 18 сентября)

Когда в жизни преуспевающего нью-йоркского бизнесмена внезапно появляется его брат-неудачник, под угрозой оказывается все, чего он достиг в жизни. Главные роли в шоу исполнили Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Гаттака", "Капитан Марвел", франшизы "Шерлок Холмс", "Фантастические звери", сериал "Молодой Папа") и Джейсон Бейтман ("Air Jordan", "Ручная кладь", франшиза "Несносные боссы", сериал "Озарк").

Мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, все они станут доступны одновременно.

Бункер миллиардеров

Billionaires' Bunker (Испания, Netflix, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 19 сентября)

По сюжету этого нового сериала от создателей "Бумажного дома", на пороге Третьей мировой войны, когда привычный мир стремительно рушится, кучка миллиардеров укрываются от катастрофы в роскошном бункере, где невозможно скрыть старую вражду и новые манипуляции.

Все восемь эпизодов первого сезона сериала выйдут одновременно.

Король Талсы

Tulsa King (США, Paramount+, криминал/драма, 3 сезон, премьера –21 сентября)

Босс мафии Талсы Дуайт "Генерал" Манфреди, образ которого воплотил легендарный Сильвестр Сталлоне (франшизы "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые", "Стражи галактики"), продолжит развивать свою империю в новом сезоне этого хитового сериала.

Третий сезон будет насчитывать девять эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Подноготная

The Lowdown (США, Hulu, драма/биография, 1 сезон, премьера – 23 сентября)

Действие этого нового сериала также происходит в городе Талса в штате Оклахома, а в центре его сюжета – человек, "который знает слишком много". Этот персонаж, роль которого сыграл Итан Хоук ("Гаттака", "Тренировочный день", "Синистер", "Черный телефон"), частично вдохновлен реальной историей Ли Роя Чепмена – историка, журналиста, активиста и художника, чьи исследования изменили современное понимание расовой истории Талсы.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Marvel Зомби

Marvel Zombies (США, Disney+, супергеройское/анимация, 1 сезон, премьера – 24 сентября)

Этот мини-сериал является продолжением эпизода другого марвеловского шоу "А что если...?" под названием "А что если... Зомби?" (2021), и по его сюжету группе выживших придется сражаться с бывшими героями и злодеями, которые превратились в зомби.

Мультсериал будет насчитывать четыре эпизода, все они выйдут одновременно.

Медленные лошади

Slow Horses (Великобритания, США, Apple TV+, шпионское/триллер, 5 сезон, премьера –​​​​​​​24 сентября)

Сериал рассказывает о команде шпионов-аутсайдеров под руководством опытного, но проблемного агента МИ5 в исполнении непревзойденного Гэри Олдмена ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент", "Темные времена", франшиза о Гарри Поттере).

Пятый сезон шоу будет насчитывать шесть эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно. Уже известно, что у сериала будут шестой и седьмой сезоны.

Алиса в Пограничье

Alice in Borderland (Япония, Netflix, 3 сезон, премьера – 25 сентября)

Сериал рассказывает о непутевом геймере и двух его друзьях, которые попадают в параллельный мир. Там они вынуждены участвовать в жестоких играх ради выживания.

Третий сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов.

Проблемные

Wayward (Канада, Netflix, триллер, 1 сезон, премьера – 25 сентября)

В центре сюжета этого мини-сериала – полицейский из маленького городка, который подозревает, что местная школа для проблемных подростков и ее опасно харизматичная основательница в исполнении Тони Коллетт ("Шестое чувство", "Достать ножи", "Мики-17") совсем не такие, какими кажутся.

Шоу будет насчитывать восемь эпизодов, все они станут доступны одновременно.

Дом Гиннеса

House of Guinness (Ирландия, Великобритания, Netflix, драма/история, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 25 сентября)

В новом шоу от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта семья производителей знаменитого ирландского пива сталкивается с вызовами судьбы на пути к успеху.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Савант

The Savant (США, Apple TV+, триллер/криминал, 1 сезон, премьера – 26 сентября

Сериал вдохновлен реальной историей под названием "Возможно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?", опубликованной в журнале Cosmopolitan в августе 2019 года. Главная героиня – женщина, известная как "Савант", которая проникает в онлайн-группы ненависти с целью предотвратить масштабные публичные атаки. Ее образ воплотила оскароносная американская актриса Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Багровый пик", "Оно 2", "Марсианин", "Глаза Тамми Фей").

Мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Чад Пауэрс

Chad Powers (США, Hulu, комедия/спорт, 1 сезон, премьера – 30 сентября)

В центре сюжета фильма – некогда перспективный квотербек Расс Холлидей, чья карьера рушится из-за его проблемного поведения. Тогда он решает вступить в провинциальную команду по американскому футболу как талантливый, приветливый Чед Пауэрс. В главной роли – Глен Пауэлл ("Топ Ган: Маверик", "Люблю тебя ненавидеть", "Смерчи", "Наемный убийца").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

