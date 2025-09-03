Дмитрий Петровский

Лидеры немецкой автомобильной отрасли сообщили о снижении продаж.

Химические заводы Германии работают на самом низком уровне за последние 30 лет - лишь на 72% мощности, что свидетельствует об углублении кризисных тенденций в ключевой отрасли и экономике крупнейшей экономики Европы, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в последний раз столь низкий уровень использования мощностей был в 1991 году, когда интеграция восточногерманской промышленности после воссоединения создала избыток мощностей, что заставило страну годами закрывать заводы и медленно восстанавливать баланс в отрасли.

По данным лоббистской группы химикатов и фармацевтики VCI, это значительно ниже уровня, необходимого для безубыточной работы. Так, во втором квартале производство упало на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, что негативно повлияло на доходы.

Несмотря на обещания нового правительства возродить рост, данные свидетельствуют, что проблемы одного из основных направлений экономики страны еще далеки от завершения.

"В краткосрочной перспективе нет никаких признаков улучшения", - отметили в VCI и добавили, что основные покупатели химикатов сокращают собственное производство и уменьшают заказы.

Немецкие лидеры автомобильной отрасли, включая Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, которые являются ключевыми клиентами немецкого химического концерна BASF SE и других поставщиков, сообщили о снижении продаж после того, как пошлины США на экспорт европейских автомобилей были повышены до 27,5% в апреле.

Экономика Германии - последние новости

