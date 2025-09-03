Артистки насмешили сеть своим диалогом.

Наталья Могилевская показала, как прошло их с детьми 1 сентября. Певица поделилась трогательным моментом, связанным с младшей дочерью.

В этом учебном году Могилевская, которая является мамой двух названных дочерей, отвела младшего ребенка в садик на подготовку к школе. Звезда выложила в Instagram видео, как отправляла девочку в учебное заведение.

"Ответственный момент! Отправила Софию в садик", - написала артистка.

На кадрах можно заметить, как звездная мама надевает дочери рюкзак и дает наставления перед первым учебным днем. В частности она попросила собрать Софийку лучшие впечатления, а именно, что ее удивило, что насмешило и что было самым интересным.

Однако, внимание привлекло не столько само видео, как комментарий другой известной украинской певицы TAYANNA. Артистка узнала на кадрах школу, которая расположена рядом с ее домом и неожиданно предложила Наталье помощь.

"Школа в моем доме. Натали, если что, могу забирать малышку из школы", - отметила TAYANNA.

Могилевская не стала отказываться от предложения и с юмором ответила:

"Так что же я не знала... Ты по вечерам свободна? Нам с папой так иногда не хватает времени друг на друга".

Напомним, что недавно Наталья Могилевская показала и свою старшую дочь и рассказала о ее планах на новый учебный год.

