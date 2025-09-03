В украинский прокат документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" выйдет 6 ноября 2025 года.

Вышел трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", посвященного культовой украинской рок-группе.

В основу фильма легла детализированная и драматическая 30-летняя история коллектива, песни которого объединяют украинцев и стали символом свободы, любви и борьбы.

Как отмечают создатели фильма, "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" сочетает уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания людей, которые создавали и развивали историю группы. Это откровенный рассказ, в котором наряду с музыкальными победами и большой популярностью были и личные конфликты, болезненные разрывы и исторические вызовы, которые переживала страна.

Среди ключевых событий – времена, когда на старте карьеры в родном Львове группу никто не воспринимал серьезно, истории о переезде в Киев, выход культовых альбомов, изменение состава группы, путь к крупнейшим стадионам страны и именитым площадкам мира. А еще – рождение песен, ставших настоящими народными хитами, масштабные туры, участие в двух революциях и поддержка украинцев во время войны.

"Съемки фильма дали нам, музыкантам, уникальную возможность самим оглянуться на наш путь в 30 лет. Вспомнить такие события и моменты, о которых мало кто помнил, а некоторые и не знали даже. Все те выступления, репетиции, встречи, прощания, радости и трудности, трудные решения... И вспомнив это все, понимаешь, сколько моментов оставалось вне поля зрения публики. В фильме мы честны и откровенны. Все, кто принимал участие в съемках, кто в разные этапы был частью жизни и пути ОЭ", – поделился лидер группы Святослав Вакарчук.

Режиссером фильма выступил Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзев. За производство отвечала студия KNIFE! Films, известная по ленте "Яремчук: Несравненный мир красоты", а также сериалам "Эпизоды" и "Вспышка".

"За время работы над фильмом мы проработали огромное количество архивных материалов, чтобы составить целостную историю "Океана Эльзы". Провели десятки часов откровенных интервью с бывшими и нынешними участниками, а также людьми, которые были рядом с группой на их пути. Неважно, слушаете ли вы их ежедневно или знаете только главные хиты – значение этой группы выходит далеко за пределы музыки. Благодаря фильму каждый сможет понять, как "Океан Эльзы" стал легендарным явлением для нашей страны", – рассказал продюсер фильма с KNIFE! Films Максим Сердюк.

Как сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 6 ноября 2025 года.

