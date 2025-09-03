Певица хваталась за любую работу.

Известная украинская певица Злата Огневич вспомнила свое детство в Крыму. Она призналась, когда начала зарабатывать первые деньги и что для этого делала.

Артистка поделилась в комментарии Новому каналу, что с детства была очень трудолюбивой и вместо того, чтобы просить денег у родителей, пыталась их заработать сама.

"Я была трудолюбивым ребенком. Начала подрабатывать с 10 лет, потому что мне нужна была финансовая независимость. Очень хотела этого. Поэтому за туристический сезон, за три месяца, мне нужно было заработать карманные деньги на следующие девять месяцев. До приезда туристов следующим летом, соответственно", - призналась Злата.

Видео дня

По словам исполнительницы, она не стеснялась работы и придумывала все новые способы, как заработать карманные деньги. Огневич работала, как в сфере услуг, так и делала первые шаги в творческом направлении.

"Что я только не делала! Например, взвешивала людей, работала в ларьке, продавала пиво, сигареты, шоколадки. Потом работала в шоу-программе, у меня было свое целое отделение. Еще была официанткой, кассиром в пиццерии", - вспомнила свой опыт работы певица.

Ранее Злата Огневич делилась фактами из своей студенческой жизни, в частности рассказывала о не очень приятном опыте проживания в общежитии.

Вас также могут заинтересовать новости: