Рыженко, в частности, высказался о новом морском дроне Китая.

Особенностью китайского оружия есть то, что оно скопировано с западного, советского и современного российского вооружения. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "КИЕВ24".

"Любой образец фактически является копией... Это однозначно копия. Более того, не очень качественная копия", - сказал он.

Рыженко напомнил, что после того, как против России в 2014 году начали вводить санкции, оккупанты вместо немецких дизельных двигателей начали ставить на свои ракетные корабли типа "Буян" и "Каракурт" двигатели китайского производства, которые производились по лицензии. Он считает, что похожая ситуация теперь наблюдается уже в Китае.

"Что касается этого огромного морского дрона (который Китай показал на военном параде - УНИАН), он мне напоминает российскую торпеду большого радиуса действия "Посейдон". Она якобы имеет ядерный реактор и неограниченный радиус действия... Вот опять же, это пропагандистский ход", - подчеркнул эксперт.

Рыженко добавил, что военный парад в Пекине, во время которого Китай продемонстрировал свое новейшее оружие, является пропагандистским шоу, ведь значительная часть представленного вооружения является копиями разработок других стран.

Что показали на военном параде в Пекине

Ранее в Defense Express проанализировали вооружение, которое показал Китай на военном параде в Пекине сегодня, 3 сентября. Аналитики отметили, что реальные технические характеристики большинства образцов остаются неизвестными, как и их названия.

Более того, неизвестно, демонстрировал ли Китай серийные образцы, или это прототипы.

"Но главным является то, что лишь часть из продемонстрированных в Пекине дронов частично являются визуальными копиями американских решений, а другие - уже самостоятельными наработками в этой области", - добавили в Defense Express.

В CNN обратили внимание на огромную межконтинентальную баллистическую ракету DF-61, которую перевозили на восьмиосном грузовике. Также в Пекине показали ракеты с гиперзвуковыми планирующими боеголовками.

Кроме того, публике был представлен широкий ассортимент беспилотников. Среди них морские дроны и безэкипажные самолеты.

