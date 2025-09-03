ВСУ удалось уничтожить позиции врага по трассе из Поддубного на Искру.

Силы Обороны Украины отбросили российских оккупантов возле населенного пункта Толстое Донецкой области.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, военным ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру.

Видео дня

"Таким образом контроль врага там уже отсутствует. Зато продолжаются просачивания малых групп между Зеленым Гаем и Толстым в Искру. Там уже врагов уничтожают или берут в плен", - уточнили аналитики.

Кроме того, россияне сейчас сосредоточили внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терновое.

Война в Украине: новости

21 августа сообщалось, что ВСУ вернули контроль над большей частью Толстого в Донецкой области. Этого удалось достичь благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений."Благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады под контроль ВСУ было возвращено большую часть населенного пункта Толстое Донецкой области", - говорилось тогда в в сообщении оперативно-стратегической группировки "Днепр".

23 августа стало известно, что бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявлял, что в Донецкой области высокая интенсивность наступления россиян может продолжаться до октября.

Вас также могут заинтересовать новости: